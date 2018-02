Human Interest Koude temperaturen, maar warme mensen in Aalsterse Watertorenwijk

embed

Ja, we zijn het niet echt meer gewoon dat de temperaturen zo diep zakken. En dat kan voor oudere mensen, die niet meer buiten kunnen of durven, erg lastig zijn. Dat weten ze in de Watertorenwijk in Aalst ook. Via Facebook heeft het buurtcomité een oproep gedaan om eens binnen te springen bij de oudere mensen om te zien of ze wat hulp kunnen gebruiken.