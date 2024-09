Koude douches in Waasmunster tijdens 139ste editie van waterbaktoernooi

En dan naar een koude douche in Waasmunster. Want als de deelnemers niet goed mikken, dan krijgen ze een bak water over zich heen. Het waterbaktoernooi is al aan z'n 139ste editie toe. De deelnemers worden op een oude kar voortgetrokken door twee mannen. Van daarop moeten ze de houten, ronde paal door het gat van de waterbak mikken. Maar dat is dus niet altijd even eenvoudig. 48 mensen namen deel, de overwinning was voor Waasmunsteraar Jens De Boever.