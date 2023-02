Kostuums voor Aalst Carnaval komen tot leven: "Mannen hebben de werkhallen, wij hebben Stikhalle15"

Nog in Aalst, aan het jaagpad in Erembodegem, is gisteravond een vrouw in de Dender gevallen. De vrouw was op het moment van de feiten onder invloed. Verschillende mensen zagen alles gebeuren. Eén getuige sprong haar achterna en kon de vrouw boven water houden terwijl de hulpdiensten gebeld werden. Die konden beide personen snel op het droge trekken. Zowel de vrouw als de getuige werden onderkoeld overgebracht naar het ziekenhuis. Ze stellen het intussen goed. Het is niet de eerste keer dat de hulpdiensten op die plek iemand uit het water moeten halen. Eind januari belandde een man in de Dender. Hij werd toen gered door twee tieners.