Kosten gendertransitie vanaf 1 januari ook terugbetaald in VITAZ

Wie een behandeling overweegt om van geslacht te veranderen, die krijgt die behandeling vanaf volgend jaar ook grotendeels terugbetaald in VITAZ in Sint-Niklaas. Vanaf 1 januari stijgt het aantal geconventioneerde centra voor transgenderzorg in ons land van 2 naar 6. Twee daarvan liggen onze provincie. Het UZ Gent was al erkend, en nu heeft het RIZIV ook een overeenkomst gesloten met VITAZ. Dat meldt Radio 2. Dat betekent dat patiënten die een transitie overwegen, de kosten voor de behandeling en de ingrepen terugbetaald kunnen krijgen. Door de factuur betaalbaar te houden, hopen de ziekenhuizen dat mensen ook sneller de stap durven zetten naar de juiste zorg.