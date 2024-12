Kostbare Baardegemse orgelpijpen krijgen herbestemming in Sint-Martinuskerk

In Aalst hebben ze een opmerkelijke vondst gedaan. In de pastorij van Baardegem hebben ze orgelpijpen gevonden. En die zullen een nieuw leven krijgen in de Aalsterse Sint-Martinuskerk. Deze orgelpijpen lagen al sinds de jaren '70 stof te vergaren op de zolder van de Baardegemse pastorij. Tot ze enkele maanden geleden opdoken, toen de pastorij verkocht werd. En die timing kan niet beter zijn. Want zoals u weet, wordt op dit moment de Sint-Martinuskerk in het centrum Aalst gerestaureerd. En ook het orgel daar kan een opknapbeurt gebruiken. De gevonden onderdelen in Baardegem zullen in het orgel hergebruikt worden. Het orgel is intussen helemaal uitgebroken en samen met de gevonden orgelpijpen overgebracht naar een restaurateur in Vlaams-Brabant.