Kortsluiting elektriciteitskast veroorzaakt brand in Hillegem, buurt zonder elektriciteit

In een woning in de Stenekelder in Hillegem, bij Herzele, zorgde een kortsluiting in de elektriciteitskast vanmorgen voor een hevige brand. De brandweer had alle moeite om het vuur gedoofd te krijgen. Ook een elektriciteitspaal vatte vuur, waardoor de buurt zonder elektriciteit zat. Er vielen geen gewonden maar de materiële schade is groot. Het vuur zette de auto, die in de garage geparkeerd stond, meteen in lichterlaaie. Door de smalle straat was de woning ook moeilijk bereikbaar voor de brandweer. De wagen brandde volledig uit. Of de woning onbewoonbaar is moet nog worden bepaald.