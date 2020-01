Het is morgen Driekoningen. Maar, de kans dat u dit weekend al een bende zingende kinderen aan de deur heeft gehad is natuurlijk niet onbestaande. Ook in Zottegem gebeurt dat, maar wel door 7 volwassen mannen. De Sterzingers heten ze. Al 35 jaar intussen zingen ze niet huis aan huis, maar in cafés en in rust- en verzorgingscentra.