Korte maar hevige brand in centrum Wetteren: geen gewonden

Miss België Chayenne Van Aarle is thuis na haar zwaar verkeersongeval eerder deze week. Met zichtbare verwondingen in het gezicht, toont Chayenne in een filmpje op sociale media dat alles goed met haar gaat. Gezien de omstandigheden, dan toch. De Miss reed dinsdag in op een vrachtwagen achteraan in de file op de E17, ter hoogte van Kruibeke. Wat er precies gebeurd is, wordt nog onderzocht. Maar Chayenne ontkent wel de geruchten dat ze door haar gsm zou zijn afgeleid geweest. Ze bedankt ook iedereen voor de vele steunbetuigingen, maar gaat nu wel even een pauze nemen van sociale media om volledig te kunnen herstellen. Dat zal ze doen bij haar vriend in Waasmunster.