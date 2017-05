En in Haasdonk is vanochtend een auto door de zijgevel van een huis gereden. Dat gebeurde op de hoek van de Bergstraat en de Willem Van Doornyckstraat. De bestuurder was dronken en heeft wellicht de controle over het stuur verloren. De ravage in het huis is groot. De benedenverdieping liep zware schade op, en veel meubels zijn vernield. De eigenaars van het huis lagen boven te slapen toen het ongeval gebeurde. Enkel de bestuurder raakte lichtgewond. Voor de jonge eigenaars is het alvast een zware tegenslag. Ze wonen nog maar twee weken in het huis. En ze gingen net vandaag een housewarming houden voor vrienden en familie. Het huis in onbewoonbaar.