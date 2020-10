"Er zullen binnenkort opnieuw corona-patiënten sterven in ons ziekenhuis." Dat zegt de algemeen diecteur van AZ Nikolaas in Sint-Niklaas. Het ziekenhuis ziet een forse toename van het aantal opgenomen zieken en patiënten op intensieve zorgen. Een groot deel is 80-plus. Het AZ Nikolaas opent intussen een tweede COVID-afdeling. Ook in de Aalsterse ziekenhuizen zien ze het aantal coronabesmettingen dagelijks toenemen. 3 op de 4 ziekenhuisbedden op de COVID-afdeling zijn momenteel bezet.