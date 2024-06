Kortdurende opleidingen Odisee-hogeschool Aalst winnen aan populariteit

Almaar meer mensen kiezen voor een kortdurende opleiding aan de hogeschool, om zich op een snelle manier bij te scholen. Dat merken ze in de Odisee Hogeschool in Aalst. Op vijf jaar tijd is het aantal studenten daar bijna verdubbeld. Het gaat dan om inschrijvingen voor navormingen, studiedagen of postgraduaten. Mensen kiezen voor die opleidingen om zich voor te bereiden op een carrièreswitch. Of om zich bij te scholen in functie van hun job. De snelle technologische evolutie is daarvan één van de redenen. Maar evengoed kiezen mensen er ook vaker voor om het roer eens om te gooien, en voor een hele andere job te gaan.