Net als in de rest van het land is ook in Aalst vandaag de nationale feestdag gevierd. Traditiegetrouw zijn er bloemenkransen neergelegd aan de oorlogsmonumenten in de stad. Dit jaar verliepen de plechtigheden uiteraard anders dan normaal, door Corona. Zo speelde er bijvoorbeeld geen muziekharmonie tijdens de optocht. In de Sint-Martinuskerk weerklonk wel het Te Deum. Maar de misviering stond ook hier in het teken van de coronacrisis. Zo werd er een minuut stilte gehouden voor de coronaslachtoffers.