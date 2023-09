In het grootschalige onderzoek naar de PFAS-vervuiling in Zwijndrecht worden er nog altijd volop bloedstalen afgenomen. Eerst kwamen de mensen uit Zwijndrecht aan bod. Vanaf vandaag zijn ook de inwoners van Beveren en Kruibeke aan de beurt. Er hebben zich momenteel ongeveer 2.700 mensen uit deze laatste twee gemeenten aangemeld. 2.700 van de 19.000 mensen die in aanmerking komen. Dat komt neer op een 14 procent. Hoe meer mensen een bloedstaal laten afnemen, hoe grondiger het onderzoek kan gebeuren. Aanmelden hiervoor kan nog tot eind oktober via de inschrijvingslink Aanmelden voor het PFAS-bloedonderzoek | Vlaanderen.be . Binnenkort komen ook de kinderen onder de twaalf jaar aan bod.