De sport dan. Bij Waasland-Beveren maken ze zich op voor de komst van kampioen Racing Genk morgenavond. Geelblauw leeft op hoop. De ploeg pakte vorige week zijn eerste puntje en het speelde een goede eerste helft in Eupen. Tegenstander Racing Genk zit dan weer in een dipje, want de kampioen komt met een 0 op 6 naar de Freethiel. Beveren moet wel keeper Pirard missen, die valt geblesseerd uit. Spits Milosevic zit mee in de kern, maar het is niet zeker of die al zal spelen.