Kopstukken stemmen in Dendermonde: burgemeester Leen Dierick staat voor de moeilijke opdracht om de sleutels van de stad te behouden

In Dendermonde staat burgemeester Leen Dierick voor de moeilijke opdracht om de sleutels van de stad te behouden. Zij komt voor de eerste keer op als lijsttrekker bij cd&v en ze moet proberen om even goed te doen als haar voorganger Piet Buyse, die razendpopulair was. Enkel zo kan de tegenstand worden afhouden, en die is niet min. Bij N-VA heeft Marius Meremans het Vlaams parlement vaarwel gezegd om zich vol voor Dendermonde te smijten. Ook Barbara Pas van Vlaams Belang zou wel eens kunnen verrassen in de Ros Beiaardstad.