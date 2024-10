Kopstukken stemmen in Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht: door de nakende fusie ligt de strijd ligt er helemaal open

Voor het eerst in de geschiedenis kan er vandaag gestemd worden voor een bestuur in de fusiegemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht. Het politieke landschap is door de nakende fusie helemaal hertekend en de strijd ligt er dus helemaal open. Het zal vooral een duel worden tussen de kartellijst Wij, Samen Sterk van burgemeester Marc Van de Vijver en de N-VA van Vlaams parlementslid Inge Brocken. Eén van die twee partijen zal straks wellicht de onderhandelingen op gang kunnen trappen. Maar Groen&Co en Vooruit zitten klaar om voor een alternatieve meerderheid te zorgen in de fusiegemeente.