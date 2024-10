Kopstukken in Zottegem naar de stembus: N-VA, cd&v en Vooruit, ze hebben alle drie een sterke lijsttrekker

In Zottegem maken drie partijen kans om de grootste te zijn. N-VA, cd&v en Vooruit zijn de drie grote blokken. Ze hebben alle drie een sterke lijsttrekker. N-VA trekt met Vlaams minister-president Matthias Diependaele en huidig burgemeester Evelien De Both naar de kiezer. Bij cd&v is oud-burgemeester Jenne De Potter de kopman. Bij Vooruit mikken ze op de populariteit van Vlaams parlementslid Kurt De Loor. Zes jaar geleden was het ongezien spannend tussen die drie blokken.