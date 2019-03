Koppen van omstreden carnavalswagen zijn al eerder gebruikt

Bijna over de hele wereld maar zeker ook in Israël zijn de joodse karikaturen uit Aalst Carnaval het onderwerp van de dag. Dat merkte ook onze reporter Mikaël Soinne, die momenteel in Israël verblijft. Hij maakte er van de gelegenheid gebruik om even met zijn Joodse gids over het voorval te praten. De vrouw woonde lange tijd in Antwerpen, en wordt er in Israël vaak over aangesproken.