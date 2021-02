Koppel zwanen houdt brandweer voor de gek in Sombeke

Het chemiebedrijf BASF bergt zijn plan voor een nieuwe, grote gascentrale op de chemische site in de Antwerpse haven op. Die centrale had op termijn de kerncentrale van Doel moeten vervangen. Dat melden onze collega's van ATV. De bedoeling was om samen met het energiebedrijf Engie Electrabel een gascentrale te bouwen bij BASF in Antwerpen. Een investering van zowat 400 miljoen euro. BASF en Engie wilden voor de centrale subsidies binnenhalen, maar in overleg met de hoofdzetel in Duitsland is nu beslist om het project geen prioriteit meer te geven. Het economisch kader is volgens BASF te onzeker. Eerder stelde ook al het chemiebedrijf Ineos een miljardenproject in de Antwerpse haven uit.