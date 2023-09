Langs de Bergstraat in Haasdonk is een grote groep ooievaars neergestreken. Naar schatting een vijftigtal dieren hebben er de nacht doorgebracht op een pas gemaaid veld. En blijkbaar hebben ze het er naar hun zin, want ook vanmorgen bleven de dieren nog relaxed hangen in de Haasdonkse velden. De groep ooievaars streek gisterenavond al neer in de buurt. Automobilisten die op de E17 reden konden zien hoe de vogels op de verlichtingspalen van de snelweg zaten . De ooievaars zijn momenteel bezig met hun jaarlijkse trek richting het zuiden. De dieren overwinteren dan in het zuiden van Spanje of in West-Afrika.