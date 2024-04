Koppel uit Erpe-Mere ziet auto afgekeurd worden omwille van twijfelachtige reden: "Onze auto was niet voldoende gestofzuigd"

Een opmerkelijk verhaal uit Erpe-Mere. Want daar is een koppel van een kale reis teruggekeerd na een bezoekje aan de autokeuring in Erembodegem. Het koppel kreeg een rode kaart, omdat de auto niet voldoende proper was aan de binnenkant. Maar volgens het koppel was dat wél zo. GOCA, sectorfederatie van de autokeuringscentra, is op de hoogte van het voorval. Zij zeggen dat een auto om die reden niet kan afgekeurd worden. Je kan wel een rode kaart krijgen als er in het voertuig spullen liggen die het onmogelijk maken om de technische controles uit te voeren.