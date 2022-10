Koppel negentigers slachtoffer van gewelddadige nachtelijke homejacking in Zottegem

De Boelwerfkraan in Temse blijft dan toch een beschermd monument. Dat hebben Vlaams Minister van Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) en de gemeente Temse bekendgemaakt. De Boelwerfkraan is een van de laatste restanten van de bekende Boelwerf, die in 1994 failliet ging.De gemeente Temse was vragende partij om de kraan te laten deklasseren als beschermd monument, omdat de kostprijs voor de renovatie ervan te hoog was. Maar uit het openbaar onderzoek bleek dat er een groot maatschappelijk draagvlak was om de kraan toch te behouden.Nu is beslist dat de Boelwerfkraan toch een beschermd monument blijft. Er wordt een dossier opgestart om te bekijken hoe de kraan goedkoper kan worden gerenoveerd. De gemeente krijgt daarvoor financiële steun van de Vlaamse Overheid, Interwaas en de Maatschappij Linkerscheldeoever.