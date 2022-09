Koppel in kritieke toestand nadat man hartaanval krijgt achter het stuur

Op een bochtige landweg op de grens van Moerbeke en Stekene is gisteravond een vrachtwagen in de gracht beland. De vrachtwagen was geladen met 25 ton aardappelen. De Noord-Franse bestuurder had ze net opgehaald aan een veld wat verderop. Maar bij het nemen van een scherpe bocht zakten de wielen weg in de zachte berm. De chauffeur was al uit zijn cabine gestapt, toen het gevaarte verder wegzakte en op zijn zij terechtkwam. Een landbouwer uit de buurt snelde ter hulp om de lading aardappelen te verplaatsen en later over te laden in een andere truck, zodat de gekantelde vrachtwagen getakeld kon worden.