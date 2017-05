In de Heistraat in Sint-Niklaas is een koperdief overleden nadat hij in een hoogspanningscabine was binnengedrongen en daar geëlektrocuteerd werd. De hulpdiensten werden donderdag rond half drie in de vroege ochtend opgeroepen, maar bij hun aankomst kon enkel het overlijden van de man worden vastgesteld. De politie had een vermoeden dat de man niet alleen handelde. Wat later kon er inderdaad een tweede verdachte worden opgepakt. De twee mannen zijn 38 en 54 jaar oud, hebben de Poolse nationaliteit en geen gekende verblijfplaats in ons land. De jongste is overleden. De andere verdachte wordt voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het parket vraagt zijn aanhouding.