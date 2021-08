Voor wie van een mooie wandeling én van kunst houdt, hebben we nog een tip. Recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas is namelijk opnieuw een kunstwerk rijker. 'Statue of Love', zo heet het werk. Het staat vlak aan de kleine visvijver en is van de hand van kunstenaar Marc Van Laere. Het gaat over twee buitenaardse wezens die een boodschap van liefde en geluk komen brengen aan de aardbewoners. Middenin het kunstwerk staat ook een beeldje van een visser.