Koor uit Lede ontsnapte vijf jaar geleden aan de dood, Antigifcentrum vraagt waakzaam te zijn voor CO-vergiftiging

Het Antigifcentrum roept nog maar eens op om extra waakzaam te zijn voor een CO-vergiftiging. Zeker tijdens de koude wintermaanden is het risico op zo'n vergiftiging groot. Omdat mensen oplossingen zoeken om het warmer te krijgen en ramen en deuren gesloten houden. CO is een kleur- en geurloos gas. En daardoor is het niet makkelijk om te weten wanneer je eraan blootgesteld wordt. Ook Maria en Linda uit Lede raakten enkele jaren geleden bevangen door het gas, maar waren er net op tijd bij.