Koopzondag én solden, en toch verre van druk in Aalsterse winkelstraten

Het is het eerste soldenweekend en in Aalst was het vandaag ook koopzondag. Maar toch was het er in de winkelstraten verre van over de koppen lopen. En wie toch komt shoppen doet dat blijkbaar heel doelgericht. Geen goed nieuws dus voor de winkeliers daar. Van enige coronaschade inhalen is voorlopig nog geen sprake.