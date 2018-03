Nieuws Koningin Mathilde zet Oost-Vlaamse vrouwen in de bloemen

embed

Koninklijk bezoek in onze provincie vandaag. Want Koningin Mathilde heeft in de ambtswoning van gouverneur Jan Briers 12 markante Oost-Vlaamse vrouwen ontmoet. Dat heeft alles te maken met de internationale vrouwendag morgen. Achter gesloten deuren had de koningin een gezellige babbel met uiteenlopende gesprekspartners over de positie van de vrouw in de 21ste eeuw.