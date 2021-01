Vanaf woensdag worden toeristische reizen en uitstapjes naar het buitenland verboden. Dat heeft het overlegcomité vrijdagavond beslist. Vooral voor de bewoners in de grensstreken hebben de strengere regels grote gevolgen. Winkelen over de Nederlandse grens zal nog mogen, maar niet-dringende familiebezoekjes wellicht niet. Dat zegt Maaike De Rudder, burgemeester van Sint-Gillis-Waas. Of Belgen nog mogen wandelen in bijvoorbeeld de Clingse Bossen, net over de grens, is nog onduidelijk.