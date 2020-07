Ondertussen is ook duidelijk wie het slachtoffer is van de vechtpartij. De jongen doet zijn verhaal bij onze collega's van Het Laatste Nieuws. En merkwaardig genoeg, precies één jaar geleden getuigde diezelfde 15-jarige jongen al in het TV Oost Nieuws over die jeugdbendes. Hij vertelde toen dat hij al eens was aangevallen en dat de politie hem niet echt hielp met zijn klachten. En nu is hij opnieuw slachtoffer. Om de jongen te beschermen hebben we hem onherkenbaar gemaakt.