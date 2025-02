Komst transitiehuis in Hamme nog niet voor meteen, maar gemeente wil door met plannen: "Illusie dat hier geen ex-gedetineerden zouden wonen"

De komst van een transitiehuis in Hamme, loopt vertraging op. In zo'n transitiehuis zitten gedetineerden het laatste deel van hun straf uit vooraleer ze weer naar de maatschappij terugkeren. Dit voorjaar zou er zo'n huis komen in Hamme voor 15 gedetineerden, maar die deadline zal niet gehaald worden. Het openbaar onderzoek is intussen afgerond, en verrassend genoeg zijn er amper bezwaren ingediend. Dat is dus helemaal anders toen het project aangekondigd werd, één jaar geleden. Toen was er veel kritiek. Het gemeentebestuur wil, net als de nieuwe federale regering, doorgaan met de plannen.