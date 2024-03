Komende twee weekends extra controles op loslopende honden

In de Hellestraat, een gehucht van Stekene, is basisschool De 3 Beuken gisteravond opgeschrikt door een brand. Rond half 7 merkte een buur rook op aan het dak van de school en informeerde de hulpdiensten. De brand was ontstaan in de refter van de school, hoogstwaarschijnlijk door een defect aan de afwasmachine. Dat wordt nu nog onderzocht. Tijdens de brand was niemand aanwezig in het gebouw, maar de schade aan de school is wel aanzienlijk. De refter is volledig vernietigd en ook het onthaallokaal is zwaar beschadigd. Maar in de tussentijd hebben de school en gemeente al voor een tijdelijke oplossing gezorgd.