Op de E34 richting Zelzate ter hoogte van Beveren gebeurde woensdagavond een zwaar ongeval. Een vrachtwagen kreeg er een klapband waarna de bestuurder de controle over het stuur verloor. De vrachtwagen ramde een personenwagen die er net naast reed en belandde vervolgens op de middenberm. Ook een verlichtingspaal werd daar aangereden waarna die dwars over de rijbaan viel. Richting Zelzate was er geen doorkomen meer aan, de snelweg was bijna een uur lang volledig versperd. Ook in de richting van Antwerpen ondervond het verkeer een tijdje hinder omdat er brokstokken op die weghelft terecht kwamen. De bestuurder van de auto raakte lichtgewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De takeling van de truck duurde nog tot in de late avond.