Komende donderdag extra snelheidscontroles tijdens Verkeersveilige Dag in Oost-Vlaanderen

Deze donderdag zal de politie op meer dan honderd plaatsen in onze provincie extra snelheids- en alcoholcontroles uitvoeren. Tijdens de Verkeersveilige Dag ligt de focus vooral op het gebruik van de gsm achter het stuur. Maar ook de andere doders in het verkeer worden grondig gecontroleerd, namelijk het rijden onder invloed van alcohol en drugs en overdreven snelheid. De actie wordt altijd vooraf aangekondigd en duurt de hele dag. Toch werden er vorig jaar 35 bestuurders zonder geldig rijbewijs uit het verkeer gehaald. De Verkeersveilige Dag is in het leven geroepen na de zware kettingbotsing op de E17 in Nazareth in 1996. Daarbij vielen toen 10 doden.