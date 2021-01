Met het oog op de bekerwedstrijd tegen Sint-Truiden op 2 februari start Lokeren-Temse binnenkort weer met trainen. Om die wedstrijd te mogen spelen moet Sporting wel aan het coronaprotocol voldoen dat ook voor de clubs in 1A en 1B geldt. Dat houdt onder meer in dat spelers en entourage tweemaal per week een COVID-test zullen ondergaan. Deze week al zullen de spelers een eerste keer getest worden. Tijdens de komende weken staan telkens vier traingen, of drie oefensessies plus een oefenwedstrijd gepland. Zo zal er onder meer al geoefend worden tegen ploegen uit 1B, namelijk Club NXT en Seraing.