Koewacht: kans op mogelijke verdere verspreiding van asbestvezels minimaal

Het schepencollege in Aalst heeft nog geen beslissing genomen over de beperking van het aantal toegelaten groepen in de carnavalsstoet. Eerst willen alle partijen nog eens overleggen. De voorbije dagen is er in Aalst commotie ontstaan omdat er nagedacht werd over een numerus clausus. Als er minder groepen zouden deelnemen, zou de stoet vlotter verlopen en korter zijn. Maar dat zou dan ook willen zeggen dat er bijvoorbeeld geen groepen meer zouden kunnen bijkomen. Begin juli zit iedereen opnieuw rond de tafel. Ook over het al dan niet plaatsen van nadar langs het parcours, is er nog geen beslissing genomen.