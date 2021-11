Koers is bij de jeugd populairder dan ooit, maar opletten met te veel data: "Een kind moet kunnen spelen op de fiets"

We hoeven het u niet te vertellen: wielrennen is populairder dan ooit. En dat is goed voor onze nieuwe lichting jonge coureurs. Want door corona zagen onze wielerclubs hun ledenaantal explosief aangroeien. De Hamse wlelerclub Avia Rudyco bijvoorbeeld zag haar ledenaantal stijgen van 120 naar 160. Maar we mogen die jonge coureurs niet overstelpen met een overdreven professionele aanpak. Data en wattages zijn allemaal heel interessant, maar de liefde en het plezier moeten centraal staan, zeggen experten.