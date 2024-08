Koeriers gaan op de vuist in Aalst, man zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis

In Aalst is gisterenavond op de Grote Markt een man zwaargewond geraakt na een vechtpartij. Ter hoogte van de McDonald's is er ruzie ontstaan tussen twee werknemers van een koerierdienst. Ze gingen met elkaar op de vuist, en één van hen kwam ongelukkig ten val op zijn hoofd. De man werd meteen overgebracht naar het ziekenhuis en is intussen buiten levensgevaar. Hoe de ruzie ontstaan is en waar de andere betrokkene is, dat is nog niet duidelijk. Maar de politie heeft camerabeelden van het incident en onderzoekt de zaak.