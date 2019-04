Koerier zwaargewond na frontale botsing in Kruibeke

Over een kleine twee weken is het zover, dan beginnen de werken aan Oosterweel pas echt. En dat gaan we voelen. Begin mei starten de werken aan de middenberm op de E17 in Zwijndrecht. Om duidelijk te maken wat er precies allemaal zal gebeuren en welke hinder er verwacht wordt is er een mascotte gelanceerd. Corneel van Oosterweel moet ons door de werken loodsen. En op zijn eerste werkdag had Corneel al meteen nieuws te vertellen: zo komt er een fietsersbrug over de afrit Waaslandhaven-Oost op de E34 in Kallo.