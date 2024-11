Voor de politierechter in Aalst staat de pakjesbezorger terecht die twee jaar geleden voor een dodelijk ongeval had gezorgd. De man was vergeten de handrem van zijn bestelwagen aan te trekken toen hij parkeerde om een pakje af te leveren. Twee mensen kwamen onder de wielen terecht en stierven. De weduwe van één van hen was erbij vandaag. De vrouw koestert geen enkele wrok tegen de koerier, zegt ze.