Koen Persoons luid toegezongen door fans Lokeren-Temse

In Ninove hebben familie en vrienden afscheid genomen van Willy Verlé. Verlé is een grote naam in de wielerwereld. Hij was de bezieler het aankomstcomité van de Ronde van Vlaanderen toen die nog in deelgemeente Meerbeke aankwam. Later organiseerde hij ook nog het Ninoofse natour-criterium en haalde hij de aankomst van de Omloop Het Nieuwsblad naar de stad. De manier waarop hij dat allemaal voor elkaar kreeg werd in de verf gezet tijdens de uitvaart. Verlé was een harde werker, maar een heel minzame man, met heel veel respect voor iedereen.