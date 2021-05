Koen J. uit Sint-Niklaas blijft in de cel voor negationisme en bedreiging Marc Van Ranst

De man uit Sint-Niklaas die is aangehouden voor onder meer bedreigingen tegen viroloog Marc Van Ranst, moet een maand langer in de cel blijven. Dat heeft de raadkamer in Dendermonde vanmorgen beslist. Ondertussen loopt er ook nog altijd een onderzoek naar de psychische toestand van de vijftiger. De uitkomst daarvan zal bepalen of de man zich al dan niet voor een rechter zal moeten verantwoorden. Het is ook mogelijk dat hij naar een gesloten instelling zal worden gestuurd.