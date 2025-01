Koen en zijn kinderen zoeken naar vogels in de tuin tijdens vogeltelweekend: "Soms heb je geluk, soms zie je een halfuur niets"

Dit weekend hebben we weer massaal vogels geteld in onze tuin of op ons balkon tijdens Het Grote Vogelweekend van Natuurpunt. Wie een kwartiertje telde, die kon al een grote bijdrage leverten aan het grootste tuinvogelonderzoek van Vlaanderen. Natuurpunt probeert op deze manier te weten te komen hoe het met de verschillende populaties is gesteld. Wij gingen meetellen in Meldert bij Aalst, in de tuin van een vogelliefhebber.