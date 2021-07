Koen Daniëls (N-VA): "Procedures milieubewegingen zijn rem op infrastructuurwerken Dender"

Wetteren is in de ban van de vos. Want verschillende inwoners hebben het dier al gespot vlakbij het centrum van de gemeente. En dat is opvallend, want vossen zijn schuchtere dieren. Maar de laatste jaren komt hij steeds dichter en dichter bij de mens. Vooral in steden, maar nu ook in gemeenten. Natuurpunt waarschuwt wel: "hoe aaibaar vossen ook lijken, geef ze absoluut geen eten."