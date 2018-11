Op ziekenbezoek gaan in het ziekenhuis, maar geen cafetaria om rustig iets te drinken of te eten, en zo te ontsnappen aan de kille ziekenhuissfeer. Dat is geen fijne gedachte. In Aalst is het realiteit vanaf vandaag. De cafetaria van het ASZ is voor onbepaalde periode gesloten. Het contract met de huidige uitbater loopt af en er is nog geen nieuwe. Volgens het ziekenhuis is de sluiting maar tijdelijk. Maar op veel begrip hoeft het ziekenhuis bij bezoekers en patiënten alvast niet te rekenen.