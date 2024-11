Koen Daniëls (N-VA) bezoekt LAB-school in Sint-Niklaas: "Als beleidsmaker moet je met de voeten in de praktijk blijven staan"

"Als beleidsmaker moet je met je beide voeten ook in de praktijk blijven staan." In die overtuiging bezocht N-VA Vlaams parlementslid en toekomstig burgemeester van Sint-Gillis-Waas Koen Daniëls de LAB-school in Sint-Niklaas. Hij deed dat samen met een leerling van die school uit zijn gemeente, en dat in het kader van de 'Terug naar school'-actie van de Vlaamse Scholierenkoepel. De LAB-school in Sint-Niklaas is nog maar de tweede vestiging van die nog jonge schoolbeweging in Vlaanderen. De leerlingen krijgen er de ruimte om zelf mee hun leerproces te sturen.