Koen Daniëls laat in z'n kaarten kijken over situatie in Sint-Gillis-Waas bij Barbara Sauer

Wat gaat er gebeuren in Sint-Gillis-Waas? Koen Daniëls van N-VA heeft de verkiezingen daar afgetekend gewonnen. Hij is aan zet om een meerderheid te vinden. Eén ding staat vast. Het kan in Sint-Gillis-Waas niet zonder N-VA. Ofwel wordt het daar een monstercoalitie met de kartellijst cd&v-Vooruit van grote uitdager Maaike De Rudder. Ofwel een nipte meerderheid met Groen. Benieuwd of Koen Daniëls al in zijn kaarten wil laten kijken.