In Beveren hebben de voorbije nacht zowat 230 ouders gekampeerd aan en in de Sint-Maarten Middenschool. Sommigen hadden zelfs een tent mee, anderen kwamen erbij in de loop van de nacht en de ochtend. Omdat het zo regende stelde de school de sporthal ter beschikking. De inschrijvingen voor het volgende schooljaar zijn om half tien zaterdag gestart. Kamperen voor scholen tijdens de inschrijvingsperiode is al jaren een fenomeen in de grotere steden, maar komt nu ook almaar vaker voor in de kleinere steden en gemeenten. Aan Sint-Maarten is het de eerste keer. Er zijn zowat 300 plaatsen beschikbaar, waarvan er al een kleine honderd zijn ingenomen door broers of zussen van huidige leerlingen. Een dertigtal kinderen komt dus op een wachtlijst te staan. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits vindt dat kamperen aan de schoolpoort moet verdwijnen. Ouders zouden hun kinderen altijd online moeten kunnen inschrijven. De Vlaamse overheid verplicht dat nu al voor het basisonderwijs in Gent, Antwerpen en Brussel. Daar werken ze met een centraal aanmeldingsregister.