Koeltechnieker haalt stickers terug van citroenen: “Extra werk gekregen en personeel gevonden door reclame”

De citroenreclame uit Dendermonde, die de wereld rond ging, is dan toch niet vrouwonvriendelijk. Dat zegt de JEP, de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame. De JEP had twee klachten ontvangen over de reclame van koeltechnieker Busschaert. De citroenen, die lijken op borsten, zijn niet seksistisch, maar wel humoristisch, oordeelt de JEP. De koeltechnieker moet wel een aanpassing doen. De stickers, die op de uiteindes van de citroen zijn geplakt, die moeten er weer af.