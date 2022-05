Knuffelhonden, massagestoelen en ijsjes tegen examenstress bij Odisee

De Gemeenteschool De Kleine Schuit in Uitbergen, bij Berlare, is overgedragen aan het gemeenschapsonderwijs. Dat heeft de gemeenteraad beslist. Eind oktober vorig jaar kwamen de eerste gesprekken op gang, tussen de GO! Scholengroep Dender en de gemeenteraad, om de gemeentelijke basisschool over te nemen. Dat met als doel om de school open te kunnen houden. De school was het daar niet mee eens, maar de bezorgdheden zijn voor het grootste deel aangepakt en verankerd in een overeenkomst. Als nu ook het gemeenschapsonderwijs later deze maand dit akkoord goedkeurt, dan is basisschool De Kleine Schuit vanaf 1 september een gemeenschapsschool.